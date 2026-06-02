女優の北川景子(39)が5日発売の手芸雑誌「COTTON TIME」(主婦と生活社)7月号に登場。ハンドメイド作品の新作を披露した。 【写真】センスの良さはママ譲り！洗練された色合いは愛娘のセレクト 同誌で「北川景子さんの至福のハンドメイド」のタイトルで連載中。今回は長女のためのナイロン生地のレインポンチョ作りに挑戦した。 講師は人気作家Baby&Kids Handmadeさん。北川が初めて見た手芸のYouTube動画がBabyᦁ