女優の北川景子(39)が5日発売の手芸雑誌「COTTON TIME」(主婦と生活社)7月号に登場。ハンドメイド作品の新作を披露した。



【写真】センスの良さはママ譲り！洗練された色合いは愛娘のセレクト

同誌で「北川景子さんの至福のハンドメイド」のタイトルで連載中。今回は長女のためのナイロン生地のレインポンチョ作りに挑戦した。



講師は人気作家Baby&Kids Handmadeさん。北川が初めて見た手芸のYouTube動画がBaby－さんのチャンネルで、手芸のコツをほぼこの動画で学んだという。「ママ友のような親近感を勝手に感じていた」という“師匠”の指導の下、オレンジのノースリーブという腕周りを動かしやすい格好で、滑りやすいナイロン生地の縁をぐるりとテープでくるむ「バイアス始末」を慎重に縫い進めるなど製作に取り組んだ。



コツを教えてもらいつつ、3時間で完成。見事な出来栄えに北川本人も「まさか自分がレインポンチョを作れるなんて!」と感激のコメント。紺とオフホワイトの色の組み合わせは長女が選んだという。家庭では長男の幼稚園入園グッズ作りも始めているといい、さらなる新作のお披露目も期待される。



北川は2016年にミュージシャンのDAIGOと結婚。20年9月に第1子となる女児を、24年1月に第2子男児を出産している。



（よろず～ニュース編集部）