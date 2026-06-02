金属アレルギー対応の結婚指輪をオーダーメイドで手がける東京ダイヤモンド株式会社 はこのほど、結婚指輪を購入したことがある20代から40代の男女306人を対象に、結婚指輪に関する調査を実施。結果を公開した。 【調査結果】結婚指輪にこだわっていそうな女性芸能人ランキング 「結婚指輪にこだわっていそうな女性芸能人を教えてください。（複数回答可)」と質問したところ、第3位は「北川景子」(92人)だ