金属アレルギー対応の結婚指輪をオーダーメイドで手がける東京ダイヤモンド株式会社 はこのほど、結婚指輪を購入したことがある20代から40代の男女306人を対象に、結婚指輪に関する調査を実施。結果を公開した。



【調査結果】結婚指輪にこだわっていそうな女性芸能人ランキング

「結婚指輪にこだわっていそうな女性芸能人を教えてください。（複数回答可)」と質問したところ、第3位は「北川景子」(92人)だった。主な意見として「非常に聡明でストイックなイメージがあるため、一生身につけるものに対しても品質や伝統、職人のこだわりなどを徹底的にリサーチして選んでいそうだと感じたから」(30代女性)、「上品で落ち着いた雰囲気があり、指輪のデザインや質感にも細かくこだわりそうな印象があるから」(40代男性)などがあった。



第2位は「石原さとみ」(96人)がランクイン。「美容やファッションにこだわりを持っている印象があるため」(30代女性)、「”華やかなイメージがあり、美に対するこだわりや探求心が強そうだと思ったから(30代女性)」、「ファッションや美容への意識が高いイメージが強く、細部までこだわっていそう」(40代男性)などの声が寄せられた。



第1位は「藤田ニコル」(112人)となった。主な理由として「妊娠中も服装などにこだわりを見せているため、一生ものの結婚指輪にもこだわりがありそうだから」(20代女性)、「ファッションにこだわりがありそうだし、指輪にもこだわりそうだと思ったから」(30代女性)、「モデルとして活躍してるので、身につけるものはこだわってそうだから」(20代女性)などが挙がった。



（よろず～ニュース調査班）