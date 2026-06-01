JR西日本は、山口エリアで新型車両227系「Kizashi」の運行を6月27日に開始する。広島エリアの「Red Wing」、岡山エリアの「Urara」に続く、227系近郊形直流電車。運行区間は山陽本線の岩国〜下関駅間。車両数は2両3編成と3両6編成の計24両で、既存車両と順次入れ替えて導入する。運行開始当日には記念式典を計画しており、決定し次第公表するとしている。