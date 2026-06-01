「ブルー・ライト・ヨコハマ」などを手がけ、昭和歌謡界をけん引した作詞家の橋本淳さんが5月21日、肝硬変のため東京都の病院で死去した。86歳。東京都出身。2000曲を超える楽曲を発表し、オリコンチャート解析で「グループ・サウンズ（GS）関連で最も売れた作詞家」とされた。橋本さんは1939年7月8日生まれ。詩人・児童文学者の与田凖一さんを父にもつ。青山学院在学中に出会った作曲家・すぎやまこういち氏に勧められ作詞の