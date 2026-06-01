「ブルー・ライト・ヨコハマ」などを手がけ、昭和歌謡界をけん引した作詞家の橋本淳さんが5月21日、肝硬変のため東京都の病院で死去した。86歳。東京都出身。2000曲を超える楽曲を発表し、オリコンチャート解析で「グループ・サウンズ（GS）関連で最も売れた作詞家」とされた。

橋本さんは1939年7月8日生まれ。詩人・児童文学者の与田凖一さんを父にもつ。青山学院在学中に出会った作曲家・すぎやまこういち氏に勧められ作詞の活動を始めたと、雑誌のインタビューで回答している。67年「涙のギター」で作詞家デビューを果たし才能を開花。

68年12月に発表されたいしだあゆみ26作目のシングル「ブルー・ライト・ヨコハマ」は累計150万枚を超える売上を記録するミリオンセラーとなり、「横浜のご当地ソング」として現在も多くの世代から愛されている。

また68年2月のヴィレッジ・シンガーズ「亜麻色の髪の乙女」は、2002年に歌手・島谷ひとみがカバー版を発表。オリコンチャート最高4位に入る大ヒットとなった。また同局は03年第21回JASRAC賞、04年第22回JASRAC賞で、2年連続で銅賞を受賞している。

また青山学院高・青山学院大の後輩である作曲家の筒美京平さんとのコンビでは「ブルー・ライト・ヨコハマ」などヒット曲を多数手がけ、これまで2000曲を超える楽曲を発表してきた。

20年に筒美さんが亡くなった際には、本紙の取材に対し「20年以上にわたって、時代のポップスをヒットさせ続けた、あんな才能はもう現れないでしょう」と語っていた。

また昨年、「ブルー・ライト・ヨコハマ」いしだあゆみさんが亡くなった際には「“ブルー…”は、おかげで飛ぶように売れた。彼女の温かい人柄が声に表れていた。歌が進歩しなくて厳しく当たったので、スタジオですぐ泣いていたことを思い出す。京平くんもいしださんも（亡くなる）順番が違うよ」と悼んでいた。