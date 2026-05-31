Mrs. GREEN APPLE、“バンド史上初の快挙”となるスタジアムツアー最終日のライブビューイング決定 全国300館以上の映画館で
ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEが、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で7月5日開催するスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜』ツアー最終日が、全国300館以上の映画館でライブビューイングされることが決まった。
【画像】Mrs. GREEN APPLE『ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜』ビジュアル
Mrs. GREEN APPLEがインディーズ時代より前からライブハウス規模で行ってきた「ゼンジン未到」シリーズ。2年ぶりの開催となったスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜』は、MUFGスタジアム（国立競技場）で4日間（4月と7月）、大阪・ヤンマースタジアム長居で2日間（5月）の開催。
MUFGスタジアム（国立競技場）での4日間開催は、バンドでは史上初の快挙となる。また、ヤンマースタジアム長居2公演と7月のMUFGスタジアム（国立競技場）2公演はファンクラブ会員限定公演となり、これもMrs. GREEN APPLEが史上初めて。
さらに、MUFGスタジアム（国立競技場）で開催されるツアー最終日、7月5日の公演が全国300館以上の映画館でライブビューイングされることになった。上映劇場、券売スケジュールなどの詳細に関しては、後日『Mrs. GREEN APPLE ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜 LIVE VIEWING』特設HPで発表される。
【画像】Mrs. GREEN APPLE『ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜』ビジュアル
Mrs. GREEN APPLEがインディーズ時代より前からライブハウス規模で行ってきた「ゼンジン未到」シリーズ。2年ぶりの開催となったスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜』は、MUFGスタジアム（国立競技場）で4日間（4月と7月）、大阪・ヤンマースタジアム長居で2日間（5月）の開催。
さらに、MUFGスタジアム（国立競技場）で開催されるツアー最終日、7月5日の公演が全国300館以上の映画館でライブビューイングされることになった。上映劇場、券売スケジュールなどの詳細に関しては、後日『Mrs. GREEN APPLE ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜 LIVE VIEWING』特設HPで発表される。