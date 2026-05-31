◇ア・リーグブルージェイズ 5―6X オリオールズ（2026年5月30日ボルチモア）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が30日（日本時間31日）、敵地でのオリオールズ戦に「5番・三塁」で出場し、4打数1安打2打点2三振だった。ブルージェイズは5―6で逆転サヨナラ負けし、連勝が4でストップして勝率5割から「借金1」に戻った。岡本はオリオールズの先発右腕ヤングに対しては3打数ノーヒット。2回の第1打席は左翼へ大飛球を