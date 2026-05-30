【セリア】では、親子で取り組む工作としても楽しめそうな「ビーズアート」のセットを販売中。下絵、ビーズ、道具といった、完成させるのに必要な物がすべてセットになっているため、これだけ買えばすぐに始められるのがうれしいポイント。雨の日の休日や、なんとなく外で遊ぶ気分になれない時は、親子で手軽に取り組めるビーズアートで、思い出作りをしませんか？ 可愛いキャラのビーズシ&#