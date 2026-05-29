完成イメージ 岡山県提供 岡山県は5月28日、インバウンド需要の拡大を見据えた岡山空港の大規模改修に向け、県が出資する第三セクター「岡山空港ターミナルビル」が所有する旅客ターミナルビルを取得する方針を明らかにしました。 改修事業費は、概算で約280億円から320億円になる見通しです。県は、岡山空港ターミナルビルが事業費を負担するのは難しいなどとして、県がビルを所有すること