【モデルプレス＝2026/05/28】芸能事務所、株式会社コンテンツ・スリーの公式Instagramが5月27日、更新された。同社に所属している女優・今田美桜の撮影のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】29歳朝ドラ女優「透明感凄い」胸元ざっくりキャミ姿◆今田美桜、美デコルテ輝くキャミ姿披露投稿では「『今田美桜スペシャルイベント2026』オリジナルグッズ撮影のオフショット」と題し、撮影中の今田の写真などを投稿。ピン