今田美桜、胸元ざっくりキャミ姿公開にファン悶絶「肌が綺麗」「透明感凄い」
【モデルプレス＝2026/05/28】芸能事務所、株式会社コンテンツ・スリーの公式Instagramが5月27日、更新された。同社に所属している女優・今田美桜の撮影のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳朝ドラ女優「透明感凄い」胸元ざっくりキャミ姿
投稿では「『今田美桜スペシャルイベント2026』オリジナルグッズ撮影のオフショット」と題し、撮影中の今田の写真などを投稿。ピンクや黄色など花をモチーフにしたヘッドドレスでアップスタイルの髪の毛を飾り、美しいデコルテが際立つシンプルな黒いキャミソールを合わせた姿や、緑を基調にしたワンピースにオレンジ、黄色、黒、緑のボーダー柄のマフラーを巻いた姿、赤い半そでのカットソーにジーンズを合わせ、美しいウエストがチラリと見えるスタイルなど、様々なコーディネートの今田の姿を披露している。
この投稿は「肌が綺麗」「透明感凄い」「最強の美人」「本当に可愛い」「どのコーデも似合ってる」「自然体の笑顔が素敵」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】29歳朝ドラ女優「透明感凄い」胸元ざっくりキャミ姿
◆今田美桜、美デコルテ輝くキャミ姿披露
投稿では「『今田美桜スペシャルイベント2026』オリジナルグッズ撮影のオフショット」と題し、撮影中の今田の写真などを投稿。ピンクや黄色など花をモチーフにしたヘッドドレスでアップスタイルの髪の毛を飾り、美しいデコルテが際立つシンプルな黒いキャミソールを合わせた姿や、緑を基調にしたワンピースにオレンジ、黄色、黒、緑のボーダー柄のマフラーを巻いた姿、赤い半そでのカットソーにジーンズを合わせ、美しいウエストがチラリと見えるスタイルなど、様々なコーディネートの今田の姿を披露している。
◆今田美桜のキャミソール姿に反響
この投稿は「肌が綺麗」「透明感凄い」「最強の美人」「本当に可愛い」「どのコーデも似合ってる」「自然体の笑顔が素敵」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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