韓国国土交通部と仁川国際空港公社は、仁川国際空港の顔認証サービス「スマートパス」の専用出国ゲートを拡大した。スマートパスはモバイルアプリにパスポート・顔情報・搭乗券を事前登録することで、出国ゲート、保安検査、出国審査、搭乗ゲートを顔認証のみで通過できるサービス。大韓航空、アシアナ航空、チェジュ航空、ティーウェイ航空、エアプレミアの5社の搭乗券はスマートパスアプリと自動連携しており、利用者は搭乗券を