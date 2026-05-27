【エイトザタラソ ドラゴンクエスト デザイン】 5月27日 先行予約開始 6月24日 ECサイト発売予定 7月1日 一部店舗発売予定 ステラシードは、スクウェア・エニックスの「ドラゴンクエスト」とヘアケアブランド「エイトザタラソ」のコラボ商品を7月1日に一般店頭で発売する。5月27日からステラシード公式ECサイトで予約を開始しており、6月24日に楽天市場な