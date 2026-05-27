ドラゴンクエストとヘアケアブランド「エイトザタラソ」がコラボ。「ホイミスライム」コラボデザインボトルが登場
ステラシードは、スクウェア・エニックスの「ドラゴンクエスト」とヘアケアブランド「エイトザタラソ」のコラボ商品を7月1日に一般店頭で発売する。5月27日からステラシード公式ECサイトで予約を開始しており、6月24日に楽天市場などで発売予定。
本製品はスキンケアの発想をもとにした「タラソホイミ処方」とするシャンプーとトリートメント。「ホイミスライム」をモチーフとしたポンプデザインとなっている。
発売予定の製品は「モイストシャンプー＆モイストトリートメント」（3,080円）、「リペアショット＆EXモイスト 美容液オイル」（1,540円）、「ハイドロクレンジング モイスト 美容液ボディソープ」（1,100円）の3種。ツルハグループでは限定パッケージの「モイストシャンプー＆モイストトリートメント」も販売する（3,080円）。
エイトザタラソ モイストシャンプー＆モイストトリートメント ドラゴンクエスト デザイン スペシャルキット
エイトザタラソ リペアショット＆EXモイスト 美容液オイル ドラゴンクエスト
エイトザタラソ ハイドロクレンジング モイスト 美容液ボディソープ ドラゴンクエスト
エイトザタラソ モイストシャンプー＆モイストトリートメント ドラゴンクエスト デザイン スペシャルキット（ツルハグループ企業限定パッケージ）
また「エイトザタラソ ユー」の「シャンプー＆ヘアトリートメント」（3,300円）、「シルキーヘアオイル」（1,650円）、「CBD＆リフレッシングカーム 美容液ボディソープ」（1,210円）も販売する。
エイトザタラソ ユー シャンプー＆ヘアトリートメント ドラゴンクエスト デザイン スペシャルキット
エイトザタラソ ユー シルキーヘアオイル ドラゴンクエスト
エイトザタラソ ユー CBD＆リフレッシングカーム 美容液ボディソープ ドラゴンクエスト
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