【エイトザタラソ ドラゴンクエスト デザイン】 5月27日 先行予約開始 6月24日 ECサイト発売予定 7月1日 一部店舗発売予定

　ステラシードは、スクウェア・エニックスの「ドラゴンクエスト」とヘアケアブランド「エイトザタラソ」のコラボ商品を7月1日に一般店頭で発売する。5月27日からステラシード公式ECサイトで予約を開始しており、6月24日に楽天市場などで発売予定。

　本製品はスキンケアの発想をもとにした「タラソホイミ処方」とするシャンプーとトリートメント。「ホイミスライム」をモチーフとしたポンプデザインとなっている。

　発売予定の製品は「モイストシャンプー＆モイストトリートメント」（3,080円）、「リペアショット＆EXモイスト 美容液オイル」（1,540円）、「ハイドロクレンジング モイスト 美容液ボディソープ」（1,100円）の3種。ツルハグループでは限定パッケージの「モイストシャンプー＆モイストトリートメント」も販売する（3,080円）。

エイトザタラソ モイストシャンプー＆モイストトリートメント ドラゴンクエスト デザイン スペシャルキット

エイトザタラソ リペアショット＆EXモイスト 美容液オイル ドラゴンクエスト

エイトザタラソ ハイドロクレンジング モイスト 美容液ボディソープ ドラゴンクエスト

エイトザタラソ モイストシャンプー＆モイストトリートメント ドラゴンクエスト デザイン スペシャルキット（ツルハグループ企業限定パッケージ）

　また「エイトザタラソ ユー」の「シャンプー＆ヘアトリートメント」（3,300円）、「シルキーヘアオイル」（1,650円）、「CBD＆リフレッシングカーム 美容液ボディソープ」（1,210円）も販売する。

エイトザタラソ ユー シャンプー＆ヘアトリートメント ドラゴンクエスト デザイン スペシャルキット

エイトザタラソ ユー シルキーヘアオイル ドラゴンクエスト

エイトザタラソ ユー CBD＆リフレッシングカーム 美容液ボディソープ ドラゴンクエスト

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