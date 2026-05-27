ブドウの生産が盛んな広島県尾道市で種なしブドウ「デラウェア」の出荷が始まっています。 デラウェアは小粒で強い甘みと酸味が楽しめる種なしブドウで、尾道市では１４軒の生産者が栽培し、県内生産量の９割以上を占めています。 生産者によりますと今年は燃料費の高騰もあり温度管理が難しかったということですが、糖度は２０度以上あり、とても甘くておいしいブドウができたということです。 生産者 行広秀昭さん「「小さ