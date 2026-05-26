【モデルプレス＝2026/05/26】雑誌「ダ・ヴィンチ」（株式会社KADOKAWA）が、10月6日発売の2026年11月号をもって休刊することがわかった。5月26日、公式サイトを通じて発表された。【写真】人気STARTOアイドルが務めた最新号の表紙◆「ダ・ヴィンチ」2026年11月号で休刊へサイトでは「株式会社KADOKAWAより発刊しております月刊誌『ダ・ヴィンチ』は、2026年11月号（2026年10月6日発売）をもちまして、休刊することとなりました」