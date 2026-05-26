水戸のパトリッキが移籍後初ゴールを決めた水戸ホーリーホックのFWパトリッキが強烈なシュートをゴールネットに突き刺した。180センチ、88キロの肉体から放たれたシュートは、「フッキ並のミドル」と話題を呼んでいる。水戸は5月24日、J1百年構想リーグ第18節で川崎フロンターレと対戦。川崎の大卒ルーキーFW持山匡佑にハットトリックを決められ、1-3で敗れる結果となったが、スーパーゴールで一矢を報いた。0-3で迎えた後半