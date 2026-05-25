国土交通省は、黒部市から朝日町にかけての海岸を、高潮による浸水のおそれをより高い精度で予測する「高潮予報海岸」に指定します。全国で初めての指定で、富山湾特有の高波「寄り回り波」などによる浸水被害からの的確な避難判断につなげたいとしています。「高潮予報海岸」に指定されるのは、片貝川の河口から新潟県境までの海岸で、黒部市と入善町、朝日町にまたがる「下新川海岸」です。今回の指定は、２００８年に富山湾特有