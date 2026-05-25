凍ったまま使える＆味しみ抜群！「なすの一口冷凍ストック」レシピ2選【バリエ35品】レパートリーは無限大！なすのおかず「なすをたくさん買ったけれど、使い切る前に鮮度が落ちてしまった……」ということ、ありますよね。でも「使い切らなきゃ」とあせらなくても大丈夫！実はなすは、生のままカットして冷凍保存ができるんです。調理のたびに洗って切る手間が省けるので、忙しい日のごはんづくりがぐっとラクになりますよ。なす