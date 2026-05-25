香川県琴平町役場と片岡英樹琴平町長 香川県琴平町は「町長に直接プレゼンテーションできる権利」を6月1日から販売します。金刀比羅宮の門前町として栄え、年間に数百万人の参拝者が訪れる香川県琴平町は、重要文化財の旧金毘羅大芝居（金丸座）がある歴史深い町です。琴平町の片岡英樹町長は、琴平町議などを経て、2018年に琴平町長に初当選し、5月17日に行われた選挙で3回目の当選を果たしました。「若者人口の流入