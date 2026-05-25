分断と暴力に満ちた世界をどう生きるか。なぜ私たちは、それでも政治をしなければいけないのか。政党とは、政治家とは、いったい何なのか。絶望する前に、第一人者の白熱講義を！素朴な問いから〈希望〉を導き出す新刊『政治とは何か』がいよいよ発売です！（本記事は、宇野重規『政治とは何か』の一部を抜粋・編集しています）ＡＩ立法者は望ましいか古代ギリシアには立法者と呼ばれる人がいました。一国に法を与え、その国の制度