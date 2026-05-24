エールディヴィジでは、来シーズンのUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）出場権を懸けてプレーオフが開催されており、その決勝が24日に行われた。プレーオフ決勝のアヤックス対ユトレヒトの一戦では、日本代表DF板倉滉と同DF冨安健洋はベンチスタートとなった。試合は両チーム譲らずスコアレスで折り返すと、後半に入りアヤックスが攻勢を強める。相手ゴールへ迫りシュートを放っていくも、ユトレヒトの牙城を破ること