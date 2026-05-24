【モデルプレス＝2026/05/24】モデルの杉枝真結（30）が5月24日、自身のInstagramを更新。第1子の出産を発表した。【写真】元アーティスト美人モデル、子どもの写真公開◆杉枝真結、第1子出産杉枝は、「先日、第一子となる女の子を出産いたしました。これまでの活動でも妊娠を公表させていただいて以降もたくさんの温かい応援やメッセージをいただき改めまして、本当にありがとうございます」と子どもの写真を添えて、出産を報告。