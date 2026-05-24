杉枝真結、第1子女児出産を報告「たくさんの愛情を注ぎながら大切に育てていきたい」子どもの写真も公開
【モデルプレス＝2026/05/24】モデルの杉枝真結（30）が5月24日、自身のInstagramを更新。第1子の出産を発表した。
【写真】元アーティスト美人モデル、子どもの写真公開
杉枝は、「先日、第一子となる女の子を出産いたしました。これまでの活動でも妊娠を公表させていただいて以降もたくさんの温かい応援やメッセージをいただき改めまして、本当にありがとうございます」と子どもの写真を添えて、出産を報告。「妊娠から出産、そして現在もお世話になっている産院の先生方や助産師の方々には娘と私の命をここまで大事に繋いでいただき言葉では言い表せられないほどの感謝でいっぱいです」と感謝をつづった。
「実は、予定日より約2週間も早く会いに来てくれた我が子」と明かし、「突如始まった、少し小さめちゃんな娘との生活はバッタバタでハラハラドキドキすることも多かったりこれまでの世界を一変する景色や経験の連続ですでにめまぐるしい毎日を送っていますがようやく落ち着いた一瞬でさえ、ふと毎回思うのは…昨日のことさえ懐かしく恋しく感じるということ」と近況を報告。「これまでとは違う慌ただしさに包まれる今もすべてがかけがえのない日々のはず」とし「彼女の人生の門出に大事に向き合いながらたくさんの愛情を注ぎながら大切に育てていきたいと思います」と伝えた。
杉枝は1996年1月2日生まれ。2014年4月にE-girls、Happinessを卒業後、モデルとして活躍。現在はABCテレビ「おはよう朝日です」、読売テレビ「すもももももも！ピーチCAFE」に長年出演するなど、幅広く活躍している。プライベートでは2023年11月に一般男性との結婚を発表し、2026年1月には妊娠を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元アーティスト美人モデル、子どもの写真公開
◆杉枝真結、第1子出産
杉枝は、「先日、第一子となる女の子を出産いたしました。これまでの活動でも妊娠を公表させていただいて以降もたくさんの温かい応援やメッセージをいただき改めまして、本当にありがとうございます」と子どもの写真を添えて、出産を報告。「妊娠から出産、そして現在もお世話になっている産院の先生方や助産師の方々には娘と私の命をここまで大事に繋いでいただき言葉では言い表せられないほどの感謝でいっぱいです」と感謝をつづった。
◆杉枝真結、2023年に結婚
杉枝は1996年1月2日生まれ。2014年4月にE-girls、Happinessを卒業後、モデルとして活躍。現在はABCテレビ「おはよう朝日です」、読売テレビ「すもももももも！ピーチCAFE」に長年出演するなど、幅広く活躍している。プライベートでは2023年11月に一般男性との結婚を発表し、2026年1月には妊娠を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】