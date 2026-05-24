【モデルプレス＝2026/05/24】お笑いコンビ・千鳥の大悟が、5月23日放送の女優の広瀬すずがパーソナリティを務めるTOKYO FM『広瀬すずの「よはくじかん」』（毎週土曜15時30分〜）に出演。大悟が第79回カンヌ国際映画祭を目前に控えた心境を明かした。【写真】千鳥・大悟、綾瀬はるかをエスコート◆大悟、カンヌ行きが決まった時のコメント振り返る「あ、違った」是枝裕和監督作品『箱の中の羊』（5月29日公開）が、第79回カンヌ国