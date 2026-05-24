千鳥・大悟、初カンヌ目前に語った本音「どんな顔して行くねん」広瀬すずからのアドバイスも明らかに
【モデルプレス＝2026/05/24】お笑いコンビ・千鳥の大悟が、5月23日放送の女優の広瀬すずがパーソナリティを務めるTOKYO FM『広瀬すずの「よはくじかん」』（毎週土曜15時30分〜）に出演。大悟が第79回カンヌ国際映画祭を目前に控えた心境を明かした。
【写真】千鳥・大悟、綾瀬はるかをエスコート
是枝裕和監督作品『箱の中の羊』（5月29日公開）が、第79回カンヌ国際映画祭「コンペティション部門」に正式出品され、5月12日のオープニングセレモニーで是枝監督、主演の綾瀬はるか、耼木里夢と共にレットカーペットを歩いた大悟。これを受け、広瀬から「（ラジオの）収録の時点ではカンヌに行かれる前ですが、行かれるんですか？」と振られると「そう。笑うてまう。ヤギと歩いてたら、カンヌを歩くことに」と言って笑いを誘った。
大悟はカンヌへの思いについて「わし、フランス旅行行けるくらいの感じでいる自分を良くないなとは思いながら。ただ、わし、じゃあどんな顔して行くねんっちゅう話で」と告白。また、カンヌ国際映画祭コンペティション部門への出品が決まった時は「綾瀬はるかさんと旅行に行けるの楽しみ」とコメントしたことを広瀬に触れられると「出した後に皆さんのコメント見て『あ、違った。こういう感じじゃないんだ』と思って」と振り返っていた。
「待合室とかどうなってんのかな？」と大悟が口にすると、広瀬は「綾瀬さんすごい長いドレスだったら、エスコートとか」と振る舞いをアドバイス。すると大悟は「えっ？」と驚き「それ聞いてないな」と困惑していた。
また、大悟は日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜19時58分〜）のロケでお笑いタレントの出川哲朗がいることを伝えられると「言われたのよ、出川さんに。『大悟カンヌ行くんでしょ』『俺行くから絶対こっち来てね』みたいな」と本人からコンタクトがあったことを告白。大悟は「行きます」と出川に返したそうだが「世界の果てまでイッテQ！」の放送時間の真裏で自身の出演番組が被っていることを明かし「だからそのシーンは使えないかもしれない」と語っていた。
そして、大悟は「たぶんノブがおるはずやねん」と相方のノブがカンヌに現れることを示唆。「ノブがどっかにはおるはず。まだどういう形になるのか分かんないけど」と伝えていた。（modelpress編集部）
情報：TOKYO FM
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◆大悟、カンヌ行きが決まった時のコメント振り返る「あ、違った」
是枝裕和監督作品『箱の中の羊』（5月29日公開）が、第79回カンヌ国際映画祭「コンペティション部門」に正式出品され、5月12日のオープニングセレモニーで是枝監督、主演の綾瀬はるか、耼木里夢と共にレットカーペットを歩いた大悟。これを受け、広瀬から「（ラジオの）収録の時点ではカンヌに行かれる前ですが、行かれるんですか？」と振られると「そう。笑うてまう。ヤギと歩いてたら、カンヌを歩くことに」と言って笑いを誘った。
◆大悟、広瀬すずからのアドバイスに困惑
「待合室とかどうなってんのかな？」と大悟が口にすると、広瀬は「綾瀬さんすごい長いドレスだったら、エスコートとか」と振る舞いをアドバイス。すると大悟は「えっ？」と驚き「それ聞いてないな」と困惑していた。
また、大悟は日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜19時58分〜）のロケでお笑いタレントの出川哲朗がいることを伝えられると「言われたのよ、出川さんに。『大悟カンヌ行くんでしょ』『俺行くから絶対こっち来てね』みたいな」と本人からコンタクトがあったことを告白。大悟は「行きます」と出川に返したそうだが「世界の果てまでイッテQ！」の放送時間の真裏で自身の出演番組が被っていることを明かし「だからそのシーンは使えないかもしれない」と語っていた。
そして、大悟は「たぶんノブがおるはずやねん」と相方のノブがカンヌに現れることを示唆。「ノブがどっかにはおるはず。まだどういう形になるのか分かんないけど」と伝えていた。（modelpress編集部）
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