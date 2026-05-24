【モデルプレス＝2026/05/24】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が5月23日、自身のInstagramを更新。新聞を読む息子の姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】48歳歌舞伎俳優「ギャップが素敵」真剣な表情で新聞読む13歳歌舞伎俳優息子◆市川團十郎、新聞を読む息子の姿公開團十郎は「気づけば、新聞を読む姿もなんだか様になってきて 滅」とつづり、長男で八代目・市川新之助を襲名した勸玄が新聞を読む凛とした姿を公開。緑の豊かな屋