市川團十郎「大きくなったなぁ」新聞を読む息子・勸玄の姿公開「貫禄が出てきた」「将来がますます楽しみ」の声

市川團十郎「大きくなったなぁ」新聞を読む息子・勸玄の姿公開「貫禄が出てきた」「将来がますます楽しみ」の声