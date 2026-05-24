市川團十郎「大きくなったなぁ」新聞を読む息子・勸玄の姿公開「貫禄が出てきた」「将来がますます楽しみ」の声
【モデルプレス＝2026/05/24】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が5月23日、自身のInstagramを更新。新聞を読む息子の姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】48歳歌舞伎俳優「ギャップが素敵」真剣な表情で新聞読む13歳歌舞伎俳優息子
團十郎は「気づけば、新聞を読む姿もなんだか様になってきて 滅」とつづり、長男で八代目・市川新之助を襲名した勸玄が新聞を読む凛とした姿を公開。緑の豊かな屋外を元気いっぱいに走る姿もあわせて披露し、「走ってくる姿はまだまだ子供ですが ふとした瞬間に『大きくなったなぁ』と感じてます、、」と親心をのぞかせた。さらに「毎日見ているはずなのですが、成長って本当にあっという間。。毎日元気いっぱいです」と言葉を添え、我が子の成長を記している。
この投稿に、ファンからは「新聞を読む姿に貫禄が出てきた」「将来がますます楽しみ」「真剣な顔がかっこいい」「子供らしさと、新聞を読む姿のギャップが素敵」「深い愛情が溢れてる」「感慨深い」「素敵に成長されてますね」といった反響が寄せられている。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目・市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目・新之助を襲名した。（modelpress編集部）
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◆市川團十郎、新聞を読む息子の姿公開
團十郎は「気づけば、新聞を読む姿もなんだか様になってきて 滅」とつづり、長男で八代目・市川新之助を襲名した勸玄が新聞を読む凛とした姿を公開。緑の豊かな屋外を元気いっぱいに走る姿もあわせて披露し、「走ってくる姿はまだまだ子供ですが ふとした瞬間に『大きくなったなぁ』と感じてます、、」と親心をのぞかせた。さらに「毎日見ているはずなのですが、成長って本当にあっという間。。毎日元気いっぱいです」と言葉を添え、我が子の成長を記している。
◆市川團十郎の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「新聞を読む姿に貫禄が出てきた」「将来がますます楽しみ」「真剣な顔がかっこいい」「子供らしさと、新聞を読む姿のギャップが素敵」「深い愛情が溢れてる」「感慨深い」「素敵に成長されてますね」といった反響が寄せられている。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目・市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目・新之助を襲名した。（modelpress編集部）
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