【モデルプレス＝2026/05/24】元SKE48で現在はフリーアナウンサーとして活躍する後藤楽々が5月23日、自身のInstagramを更新。私服ショットを公開した。【写真】25歳元SKEフリーアナ「目が釘付け」美脚スラリのショーパン姿◆後藤楽々、美脚際立つショーパン私服姿公開後藤は「最近カメラで撮った私服をまとめてみた プラダを着た悪魔とパリ効果でお洋服を色々楽しみたい気分です ちなみに、最近は大人っぽい雰囲気が好き！」とコメ