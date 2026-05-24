元SKE48フリーアナ、ショーパン私服で美脚見せ「健康的なスタイル」「大人っぽくて上品」と反響
【モデルプレス＝2026/05/24】元SKE48で現在はフリーアナウンサーとして活躍する後藤楽々が5月23日、自身のInstagramを更新。私服ショットを公開した。
【写真】25歳元SKEフリーアナ「目が釘付け」美脚スラリのショーパン姿
後藤は「最近カメラで撮った私服をまとめてみた プラダを着た悪魔とパリ効果でお洋服を色々楽しみたい気分です ちなみに、最近は大人っぽい雰囲気が好き！」とコメントし、3パターンの私服を公開。黒いインナーとパンツにデニムジャケットを羽織り、差し色の赤いバッグを持ったコーデや白いTシャツと黒いパンツにカーキのジャケットを羽織った姿のほか、グレーのニットに黒いジャケットを羽織り、黒のショートパンツ履いたコーディネートも披露し、スラリとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「大人っぽくて上品なコーデ」「どれもおしゃれすぎる」「センスも着こなしも上級者」「美脚に目が釘付け」「健康的なスタイル」などと反響が寄せられている。
後藤は2015年〜2019年までSKE48で活躍。卒業後はフリーアナウンサーとして、日本テレビ系「ZIP！」（月〜金あさ5時50分〜）、「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜7時30分〜）などに出演している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】25歳元SKEフリーアナ「目が釘付け」美脚スラリのショーパン姿
◆後藤楽々、美脚際立つショーパン私服姿公開
後藤は「最近カメラで撮った私服をまとめてみた プラダを着た悪魔とパリ効果でお洋服を色々楽しみたい気分です ちなみに、最近は大人っぽい雰囲気が好き！」とコメントし、3パターンの私服を公開。黒いインナーとパンツにデニムジャケットを羽織り、差し色の赤いバッグを持ったコーデや白いTシャツと黒いパンツにカーキのジャケットを羽織った姿のほか、グレーのニットに黒いジャケットを羽織り、黒のショートパンツ履いたコーディネートも披露し、スラリとした美しい脚を見せている。
◆後藤楽々の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「大人っぽくて上品なコーデ」「どれもおしゃれすぎる」「センスも着こなしも上級者」「美脚に目が釘付け」「健康的なスタイル」などと反響が寄せられている。
後藤は2015年〜2019年までSKE48で活躍。卒業後はフリーアナウンサーとして、日本テレビ系「ZIP！」（月〜金あさ5時50分〜）、「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜7時30分〜）などに出演している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】