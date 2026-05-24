【モデルプレス＝2026/05/24】モデルの藤井夏恋が5月23日、自身のInstagramを更新。兄でWEST.の藤井流星と姉で元E-girlsの藤井萩花との幼少期の写真を多数公開し、大きな反響を呼んでいる。【写真】29歳元E-girls「芸能界屈指の美形兄妹」“そっくり”幼少期ショット公開◆藤井夏恋「藤井兄妹幼少期シリーズ」第2弾を公開夏恋は「藤井兄妹 幼少期シリーズ、第2弾」とつづり、母から送られてきたという思い出の写真を投稿。5月20日