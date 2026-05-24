藤井夏恋、兄・WEST.藤井流星＆姉・萩花との“幼少期シリーズ”第2弾公開「藤井家の遺伝子すごい」「やっぱり3人似てる」と話題
【モデルプレス＝2026/05/24】モデルの藤井夏恋が5月23日、自身のInstagramを更新。兄でWEST.の藤井流星と姉で元E-girlsの藤井萩花との幼少期の写真を多数公開し、大きな反響を呼んでいる。
【写真】29歳元E-girls「芸能界屈指の美形兄妹」“そっくり”幼少期ショット公開
夏恋は「藤井兄妹 幼少期シリーズ、第2弾」とつづり、母から送られてきたという思い出の写真を投稿。5月20日の投稿に続く形での公開となり、「面影あるかな？」と言葉を添え、浴衣や法被姿でリンゴ飴を食べる写真や、雪をバックに仲良く並ぶ姿、流星と並んで籐椅子に腰掛ける姿、楽しげに踊っている瞬間など、兄妹の仲の良さが伝わる貴重な写真を披露した。
この投稿には「天使の可愛さ」「すでに全員が完成されててびっくり」「芸能界屈指の美形兄妹」「やっぱり3人似てる」「藤井家の遺伝子すごい」「椅子に腰掛けショット可愛すぎる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳元E-girls「芸能界屈指の美形兄妹」“そっくり”幼少期ショット公開
◆藤井夏恋「藤井兄妹幼少期シリーズ」第2弾を公開
夏恋は「藤井兄妹 幼少期シリーズ、第2弾」とつづり、母から送られてきたという思い出の写真を投稿。5月20日の投稿に続く形での公開となり、「面影あるかな？」と言葉を添え、浴衣や法被姿でリンゴ飴を食べる写真や、雪をバックに仲良く並ぶ姿、流星と並んで籐椅子に腰掛ける姿、楽しげに踊っている瞬間など、兄妹の仲の良さが伝わる貴重な写真を披露した。
◆藤井夏恋の投稿に反響
この投稿には「天使の可愛さ」「すでに全員が完成されててびっくり」「芸能界屈指の美形兄妹」「やっぱり3人似てる」「藤井家の遺伝子すごい」「椅子に腰掛けショット可愛すぎる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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