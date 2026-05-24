[5.24 J1百年構想リーグ EAST第18節](Ksスタ)※14:00開始主審:山下良美<出場メンバー>[水戸ホーリーホック]先発GK 34 西川幸之介DF 2 ダニーロDF 7 大森渚生DF 17 板倉健太DF 25 真瀬拓海MF 8 加藤千尋MF 14 新井瑞希MF 19 仙波大志MF 70 マテウス・レイリアFW 10 渡邉新太FW 11 鳥海芳樹控えGK 21 松原修平DF 4 牛澤健DF 5 井上聖也MF 15 長尾優斗MF 33 安藤晃希MF 39 山本隼大FW 9 根本凌FW 20 パトリッキFW 29 多田圭佑監