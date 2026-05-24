【モデルプレス＝2026/05/24】歌手でタレントの中川翔子が5月23日、自身のInstagramを更新。育児の様子を公開した。【写真】双子出産の41歳美人歌手「すっかり大きくなってる」息子にミルクあげる様子◆中川翔子、双子を抱いた3ショット＆ミルクをあげる姿を公開中川は「いよいよ明日 しょこたんの子育てクエスト ママLV.1 単行本おわたし会 トークショー！」と報告し、自身の著書を手にしたショットなどを投稿。色違いのスタイを