中川翔子、双子抱っこ＆ミルクあげるショット公開「美味しそうに飲んでる」「お目々キラキラで可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/05/24】歌手でタレントの中川翔子が5月23日、自身のInstagramを更新。育児の様子を公開した。
【写真】双子出産の41歳美人歌手「すっかり大きくなってる」息子にミルクあげる様子
中川は「いよいよ明日 しょこたんの子育てクエスト ママLV.1 単行本おわたし会 トークショー！」と報告し、自身の著書を手にしたショットなどを投稿。色違いのスタイを身に着けた双子を両腕に抱いたショットのほか、哺乳瓶でミルクをあげる姿、仲良く遊ぶ双子の姿などさまざまなショットを公開している。
また自身の著書「しょこたんの子育てクエスト ママLV.1」（宝島社）について「双子が産まれてから初めての気持ちを忘れたくなくて ひたすら夢中に子育てしながら描いた絵日記 インスタでみなさまが応援してくれたのも 素敵なモチベーションになりたくさん描きました」と想いを記している。
この投稿に、ファンからは「単行本の発売おめでとうございます」「双子ちゃんいつまで同時に抱っこできるかな」「ミルクをあげている表情が優しい」「一生懸命子育てしながら本を描いたの凄すぎる」「すっかり大きくなってる」「お目々キラキラで可愛すぎる」「美味しそうに飲んでる」と反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】双子出産の41歳美人歌手「すっかり大きくなってる」息子にミルクあげる様子
◆中川翔子、双子を抱いた3ショット＆ミルクをあげる姿を公開
中川は「いよいよ明日 しょこたんの子育てクエスト ママLV.1 単行本おわたし会 トークショー！」と報告し、自身の著書を手にしたショットなどを投稿。色違いのスタイを身に着けた双子を両腕に抱いたショットのほか、哺乳瓶でミルクをあげる姿、仲良く遊ぶ双子の姿などさまざまなショットを公開している。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「単行本の発売おめでとうございます」「双子ちゃんいつまで同時に抱っこできるかな」「ミルクをあげている表情が優しい」「一生懸命子育てしながら本を描いたの凄すぎる」「すっかり大きくなってる」「お目々キラキラで可愛すぎる」「美味しそうに飲んでる」と反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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