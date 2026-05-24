【モデルプレス＝2026/05/24】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が5月23日、自身のInstagramを更新。ピンクヘア姿を公開した。【写真】19歳K-POP美女「美しさに目が釘付け」“2次元級”ピンクヘア姿の超ドアップショット◆ウンチェ、ピンクヘア姿を公開ウンチェはハートの絵文字を添え、ピンクヘア姿を複数枚投稿。ピンクのパーカーのフードをかぶり、ヘッドフォンを装着した姿で