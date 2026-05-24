LE SSERAFIMウンチェ、ピンクヘア姿公開にファン絶賛「2次元から出てきたみたい」「ビジュ最強」
【モデルプレス＝2026/05/24】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が5月23日、自身のInstagramを更新。ピンクヘア姿を公開した。
【写真】19歳K-POP美女「美しさに目が釘付け」“2次元級”ピンクヘア姿の超ドアップショット
ウンチェはハートの絵文字を添え、ピンクヘア姿を複数枚投稿。ピンクのパーカーのフードをかぶり、ヘッドフォンを装着した姿で、オレンジヘアから雰囲気を変えた姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「ピンクヘア可愛すぎる」「2次元から出てきたみたい」「大優勝」「髪色に合わせたコーデも素敵」「似合いすぎ」「美しさに目が釘付け」「ビジュ最強」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】19歳K-POP美女「美しさに目が釘付け」“2次元級”ピンクヘア姿の超ドアップショット
◆ウンチェ、ピンクヘア姿を公開
ウンチェはハートの絵文字を添え、ピンクヘア姿を複数枚投稿。ピンクのパーカーのフードをかぶり、ヘッドフォンを装着した姿で、オレンジヘアから雰囲気を変えた姿を公開した。
◆ウンチェの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ピンクヘア可愛すぎる」「2次元から出てきたみたい」「大優勝」「髪色に合わせたコーデも素敵」「似合いすぎ」「美しさに目が釘付け」「ビジュ最強」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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