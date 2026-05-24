【モデルプレス＝2026/05/24】女優の木村文乃（38）が5月24日、自身のInstagramを更新。第2子の誕生を報告した。【写真】38歳ママ女優、ズラリ手料理＆第1子の手がチラリ◆木村文乃、第2子誕生を報告日々、Instagramで手料理を公開している木村は「今日のごはんでした。チビうさごはんもほぼ同じ」とつづり、ぶたじゃが、焼きサケ、キャベツの千切りサラダ、トマト、ほうれん草のおひたし、めかぶ、お豆腐とわかめの味噌汁、雑穀米