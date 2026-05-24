木村文乃「この度、第二子が誕生しました」手料理とともにサラリと報告「賑やかで慌ただしく愛おしい日々を過ごしています」2023年に再婚・第1子出産
【モデルプレス＝2026/05/24】女優の木村文乃（38）が5月24日、自身のInstagramを更新。第2子の誕生を報告した。
【写真】38歳ママ女優、ズラリ手料理＆第1子の手がチラリ
日々、Instagramで手料理を公開している木村は「今日のごはんでした。チビうさごはんもほぼ同じ」とつづり、ぶたじゃが、焼きサケ、キャベツの千切りサラダ、トマト、ほうれん草のおひたし、めかぶ、お豆腐とわかめの味噌汁、雑穀米ごはんなどのメニューを紹介。続けて「この度、第二子が誕生しました」と報告し、「賑やかで慌ただしく愛おしい日々を過ごしています」とつづった。
写真には、ズラリと並んだ手料理と、赤ちゃんのモチーフを握った第1子の手が収められている。
木村は1987年10月19日生まれ、東京都出身。2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳ママ女優、ズラリ手料理＆第1子の手がチラリ
◆木村文乃、第2子誕生を報告
日々、Instagramで手料理を公開している木村は「今日のごはんでした。チビうさごはんもほぼ同じ」とつづり、ぶたじゃが、焼きサケ、キャベツの千切りサラダ、トマト、ほうれん草のおひたし、めかぶ、お豆腐とわかめの味噌汁、雑穀米ごはんなどのメニューを紹介。続けて「この度、第二子が誕生しました」と報告し、「賑やかで慌ただしく愛おしい日々を過ごしています」とつづった。
写真には、ズラリと並んだ手料理と、赤ちゃんのモチーフを握った第1子の手が収められている。
◆木村文乃、2023年に第1子誕生
木村は1987年10月19日生まれ、東京都出身。2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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