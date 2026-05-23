「巨人０−３阪神」（２３日、東京ドーム）巨人が阪神・村上の前に散発３安打完封負け。粘投を見せた先発・ウィットリーは研究を続けてきた阪神打線を賞賛した。２回までに５三振を奪うなど、立ち上がりからエンジン全開だったウィットリーだが、五回に捕まった。２死二、三塁のピンチを作ると、ドラフト１位・立石（創価大）に先制の適時打を浴びた。この日は５回１／３を５安打３失点だった。試合後には「実際に対戦して