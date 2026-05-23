【モデルプレス＝2026/05/23】元SKE48の須田亜香里が5月22日、自身のInstagramを更新。ハリウッド女優をモデルにした新しいヘアスタイルを公開した。【写真】34歳元アイドル「雰囲気変わる」ハリウッド女優風新ヘア◆須田亜香里、新ヘア公開須田は「＃プラダを着た悪魔」とハッシュタグを添えて「映画に影響されやすいタイプみたい 今上映されている2じゃなくて、やっと1を観たの」とコメントし、美容室でのヘアカット前後の姿を動