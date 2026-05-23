須田亜香里、“アン・ハサウェイ風”新ヘアスタイル披露「大人の女性」「雰囲気変わる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/23】元SKE48の須田亜香里が5月22日、自身のInstagramを更新。ハリウッド女優をモデルにした新しいヘアスタイルを公開した。
【写真】34歳元アイドル「雰囲気変わる」ハリウッド女優風新ヘア
須田は「＃プラダを着た悪魔」とハッシュタグを添えて「映画に影響されやすいタイプみたい 今上映されている2じゃなくて、やっと1を観たの」とコメントし、美容室でのヘアカット前後の姿を動画で公開。「今回はとある映画のヒロインのヘアスタイルをリクエスト」とテロップを入れて「『プラダを着た悪魔』の…アン・ハサウェイにしてほしい」「2じゃなくて1の方」と笑いながらオーダーする様子が映されており、顔回りにレイヤーが入ったミディアムヘアの“アン・ハサウェイ風”の新しいヘアスタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「すごく似合ってる」「大人の女性の雰囲気」「嬉しそうな笑顔が可愛すぎる」「素敵なヘアスタイル」「真似したくなっちゃうの可愛らしい」「雰囲気変わる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】34歳元アイドル「雰囲気変わる」ハリウッド女優風新ヘア
◆須田亜香里、新ヘア公開
須田は「＃プラダを着た悪魔」とハッシュタグを添えて「映画に影響されやすいタイプみたい 今上映されている2じゃなくて、やっと1を観たの」とコメントし、美容室でのヘアカット前後の姿を動画で公開。「今回はとある映画のヒロインのヘアスタイルをリクエスト」とテロップを入れて「『プラダを着た悪魔』の…アン・ハサウェイにしてほしい」「2じゃなくて1の方」と笑いながらオーダーする様子が映されており、顔回りにレイヤーが入ったミディアムヘアの“アン・ハサウェイ風”の新しいヘアスタイルを披露している。
◆須田亜香里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「すごく似合ってる」「大人の女性の雰囲気」「嬉しそうな笑顔が可愛すぎる」「素敵なヘアスタイル」「真似したくなっちゃうの可愛らしい」「雰囲気変わる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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