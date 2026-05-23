【モデルプレス＝2026/05/23】元フジテレビアナウンサーの久慈暁子が5月22日、自身のInstagramを更新。妊娠中の思い出ショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】31歳元フジアナ「素敵なママの顔」妊娠中のふっくらお腹披露◆久慈暁子、妊娠中のぽっこりお腹写真公開久慈は、「すでになつかしいぽっこりおなか」とつづり、妊娠中の写真を複数枚投稿。ゆるっと着られるワンピースにぽっこりと膨らんだシルエットの写真を公開した。