久慈暁子「すでになつかしいぽっこりおなか」妊娠中ショット公開「素敵なママの顔」
【モデルプレス＝2026/05/23】元フジテレビアナウンサーの久慈暁子が5月22日、自身のInstagramを更新。妊娠中の思い出ショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】31歳元フジアナ「素敵なママの顔」妊娠中のふっくらお腹披露
久慈は、「すでになつかしいぽっこりおなか」とつづり、妊娠中の写真を複数枚投稿。ゆるっと着られるワンピースにぽっこりと膨らんだシルエットの写真を公開した。久慈は、お腹を支えたり赤ちゃんに向け優しい笑みを浮かべたりと母親な一面を見せている。
この投稿に「出産本当にお疲れ様でした」「母は偉大ですね」「お腹にいないと寂しくなる時ありますよね」「これからも応援してます」「素敵なママの顔」「幸せのおすそ分けありがとう」など反響が寄せられている。
久慈は、2022年5月にバスケットボール男子日本代表の渡邊雄太選手との結婚を発表。2026年4月13日に第1子出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】31歳元フジアナ「素敵なママの顔」妊娠中のふっくらお腹披露
◆久慈暁子、妊娠中のぽっこりお腹写真公開
久慈は、「すでになつかしいぽっこりおなか」とつづり、妊娠中の写真を複数枚投稿。ゆるっと着られるワンピースにぽっこりと膨らんだシルエットの写真を公開した。久慈は、お腹を支えたり赤ちゃんに向け優しい笑みを浮かべたりと母親な一面を見せている。
◆久慈暁子の投稿に反響
この投稿に「出産本当にお疲れ様でした」「母は偉大ですね」「お腹にいないと寂しくなる時ありますよね」「これからも応援してます」「素敵なママの顔」「幸せのおすそ分けありがとう」など反響が寄せられている。
久慈は、2022年5月にバスケットボール男子日本代表の渡邊雄太選手との結婚を発表。2026年4月13日に第1子出産を報告した。（modelpress編集部）
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