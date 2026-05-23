【モデルプレス＝2026/05/23】女優の有村架純が23日、都内で行われた『クランチロール・アニメアワード2026』のオレンジカーペットに登場した。【写真】33歳国民的女優、シースルワンピからスラリ美脚◆有村架純、シースルドレスで美スタイル披露ボルドーのタイトなシースルドレスで登場した有村。オフショルダーで肌見せし、美しいスタイルを披露した。なお、本アワードでは授賞式プレゼンターを務める。◆「クランチロール・アニ