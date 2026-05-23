有村架純、シースルドレスで美スタイル披露 オレンジカーペットで微笑む【クランチロール・アニメアワード2026】
【モデルプレス＝2026/05/23】女優の有村架純が23日、都内で行われた『クランチロール・アニメアワード2026』のオレンジカーペットに登場した。
【写真】33歳国民的女優、シースルワンピからスラリ美脚
ボルドーのタイトなシースルドレスで登場した有村。オフショルダーで肌見せし、美しいスタイルを披露した。なお、本アワードでは授賞式プレゼンターを務める。
200以上の国と地域でアニメやマンガを提供する、米国に拠点を置くクランチロールが、全世界のアニメファンの投票により選出されたアニメ作品やキャラクター、クリエイターの功績を称える授賞式の記念すべき第10回 「クランチロール・アニメアワード 2026」 をアニメの聖地である日本にて開催。本アワードには、200以上の国と地域でアニメファンが投票し、ノミネートされたアニメ作品の関係者や著名なクリエイターが出席する。（modelpress編集部）
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【写真】33歳国民的女優、シースルワンピからスラリ美脚
◆有村架純、シースルドレスで美スタイル披露
ボルドーのタイトなシースルドレスで登場した有村。オフショルダーで肌見せし、美しいスタイルを披露した。なお、本アワードでは授賞式プレゼンターを務める。
◆「クランチロール・アニメアワード2026」
200以上の国と地域でアニメやマンガを提供する、米国に拠点を置くクランチロールが、全世界のアニメファンの投票により選出されたアニメ作品やキャラクター、クリエイターの功績を称える授賞式の記念すべき第10回 「クランチロール・アニメアワード 2026」 をアニメの聖地である日本にて開催。本アワードには、200以上の国と地域でアニメファンが投票し、ノミネートされたアニメ作品の関係者や著名なクリエイターが出席する。（modelpress編集部）
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