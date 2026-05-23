復帰する芸能人が活動していなかった期間のことを語るとき、視聴者には苦しかったことに寄り添う気持ちが高まり、好感度が上がることが多い。ところが、YouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます!!」で率直に語ったにもかかわらず、田中圭のイメージは微妙な状態だ。臨床心理士の岡村美奈さんによれば、「視聴者が期待する答えをことごとく外している」ために、モヤっとした雰囲気が漂っているという。【写真】ラスベガス