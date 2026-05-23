●信託銀が2週連続で売り越す一方、海外勢と個人は買い越す 東証が21日に発表した5月第2週(11日～15日)の投資部門別売買動向(現物)によると、AI・半導体関連株を中心に利益確定売りが膨らみ、日経平均株価が前週末比1304円安の6万1409円と2週ぶりに下落したこの週は、年金基金の売買動向を映すとされる信託銀行が2週連続で売り越した。売越額は2420億円と前の週の521億円から拡大した。証券会社の自己売買は7週連続で売